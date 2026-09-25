Consejo Regional de Magallanes aprueba histórico presupuesto de $8.600 millones para reducir listas de espera no GES

En una jornada considerada histórica para la salud pública de la zona austral, el pleno del Consejo Regional de Magallanes, presidido por el gobernador Jorge Flies, aprobó por mayoría la transferencia de $8.699.551.000 para el programa “Optimización de Gestión y Resolución de Listas de Espera”. Se trata del primer programa de carácter puramente social aprobado dentro del marco del Plan Especial de Desarrollo de Zonas Extremas (PDZE), el cual tendrá un periodo de ejecución de tres años proyectado hasta el segundo semestre de 2027.

La propuesta busca abordar la brecha de pacientes en listas de espera no GES a través de tres ejes estratégicos: la capacitación del personal clínico con optimización de tiempos de atención; la implementación de un visor digital de datos para monitoreo permanente; y el fortalecimiento resolutivo en la Atención Primaria de Salud (APS) mediante tele-interconsultas. El objetivo central es establecer tiempos de espera razonables y dignos para la población magallánica.

Cobertura provincial y especialidades priorizadas

Las especialidades médicas priorizadas fueron coordinadas de forma participativa con las comunas del territorio: oftalmología, otorrinolaringología, urología, traumatología y ortopedia, gastroenterología adultos, cardiología, neurología, ginecología, endocrinología adultos y enfermedades respiratorias de adultos. El modelo recoge exitosas metodologías piloto aplicadas previamente en recintos como el Hospital Padre Hurtado (donde se redujo un 67% la lista de gastroenterología) y el Hospital San Juan de Dios.

“Sabemos que las listas de espera están hechas por personas, con nombre y apellido. No vamos a llegar a listas cero porque no existe en ninguna parte del mundo, pero tenemos que llegar a tiempos prudentes”, enfatizó el gobernador Jorge Flies. Por su parte, el director (s) del Servicio de Salud Magallanes, Ignacio Quiroz, valoró el impacto territorial de los fondos: “No es solo para Punta Arenas, sino para las cuatro provincias. Va a propiciar una atención oportuna en nuevas especialidades”. Finalmente, el médico integrante del equipo técnico, Dr. Ricardo Castro, remarcó que la iniciativa reduce inequidades históricas en el acceso a la salud regional.