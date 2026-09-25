Preocupante ausentismo en controles de salud infantil en Magallanes: Registran más de 1.500 inasistencias en el último año

Una alta cifra de ausentismo en los controles de salud infantil encendió las alarmas de las autoridades de la Región de Magallanes. Según datos oficiales entregados por el sector, durante el año 2025 se registraron 1.021 niños que no asistieron a sus citas programadas, cifra a la que se suman 576 inasistencias solo en el primer semestre de 2026. Esta brecha no solo desaprovecha horas médicas en la Atención Primaria de Salud (APS), sino que pone en riesgo la detección precoz de patologías en el desarrollo infantil.

Para enfrentar esta problemática, la Seremi de Salud junto al Servicio de Salud Magallanes presentaron en el Cesfam 18 de Septiembre de Punta Arenas una campaña y video educativo enfocado en padres y cuidadores. Cerca del 60% de los controles no realizados se concentra en el tramo de 3 a 9 años, rango de edad donde la falta de seguimiento dificulta pesquisar oportunamente problemas psicomotores, nutricionales o del crecimiento.

Campaña educativa y llamados a la responsabilidad familiar

El Seremi de Salud (s), Eduardo Castillo, hizo un fuerte llamado a la corresponsabilidad parental: “Llamamos a las familias a no perder las oportunidades de cuidar la salud de niños y niñas, recalcando que mantener sus controles al día y fortalecer la prevención contribuye a una mejor calidad de vida a futuro”. En esa misma línea, el director (s) del Servicio de Salud Magallanes, Ignacio Quiroz, remarcó que el objetivo de la iniciativa audiovisual es recordar a las familias que las evaluaciones médicas no deben realizarse solo cuando el niño presenta síntomas de enfermedad.

Por parte de los equipos técnicos, la jefa del Departamento de APS Regional, Dra. Erica Contreras, advirtió que no asistir a estas citas periódicas frena evaluaciones estructuradas por el Ministerio de Salud: “Los controles sanos son instancias fundamentales para detectar problemas que pueden no ser evidentes para los padres y realizar derivaciones oportunas”. Finalmente, desde la Cormupa, el jefe del Área de Salud, Víctor Fuentes, instó a los progenitores a involucrarse de forma integral en estas instancias preventivas. El material audiovisual elaborado será difundido en la red asistencial, postas rurales y plataformas de Educación y Desarrollo Social.