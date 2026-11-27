La Región de Magallanes volverá a convertirse en escenario del ajedrez internacional con la visita del Gran Maestro Alexei Shirov, exvicecampeón mundial y exnúmero dos del ranking planetario, quien llegará nuevamente al extremo sur de Chile para participar en dos importantes actividades deportivas organizadas por la Rama de Ajedrez del Club Deportivo Español de Punta Arenas.

V Copa de Campeones “Hotel y Estancia Cerro Guido” 2026

La primera actividad se desarrollará este sábado 28 de noviembre en la comuna de Torres del Paine, donde se disputará la quinta edición de la Copa de Campeones, denominada este año “Hotel y Estancia Cerro Guido” 2026.

El certamen marcará un precedente histórico para el deporte local, al convertirse en el primer torneo de ajedrez válido para el ranking internacional FIDE que se realizará en dicha comuna. Los ocho participantes contemplados para esta edición son:

GM Alexei Shirov: exvicecampeón mundial y exnúmero dos del ranking mundial.

Luis Dobson: jugador invitado, excampeón de Chile absoluto en 2003 y único representante de Magallanes que ha conseguido ese título en la historia del ajedrez regional.

Agatha Villegas: campeona femenina.

Jorge Bordoli: campeón regional senior.

Nicolás Vera del Río: campeón infantil del Club Español.

Diego Aicón: campeón de la Liga del Club Español.

Matías Hurtado: campeón del Memorial Ricardo Mattioni Palma.

Campeón del Club Español 2026: último cupo definido durante esta semana.

Simultánea de ajedrez en Punta Arenas

La segunda jornada se llevará a cabo el martes 1 de diciembre, a partir de las 19:00 horas, en dependencias del Liceo Industrial de Punta Arenas, ubicado en calle 21 de Mayo N° 2052.

En esta oportunidad, el Gran Maestro Alexei Shirov protagonizará una exhibición de partidas simultáneas, enfrentándose a 25 jugadores al mismo tiempo. La convocatoria está abierta a niños, jóvenes, adultos y jugadores veteranos, quienes tendrán la posibilidad de disputar una partida directamente frente al exvicecampeón mundial.

Las personas interesadas en obtener mayores antecedentes sobre las actividades y los cupos disponibles para la simultánea pueden comunicarse con Rodrigo Hurtado, presidente de la Rama de Ajedrez del Club Deportivo Español de Punta Arenas, al teléfono +56 9 8977 7990.