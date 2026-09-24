Lluvia de goles en una nueva jornada del Torneo de Clausura del Futbolito Senior en Punta Arenas

Una jornada vibrante y cargada de festejos de gol se vivió en las canchas del complejo deportivo de Avenida Bulnes con Enrique Abello, donde se disputó una nueva fecha del Campeonato de Clausura del Futbolito Senior 2026. El torneo, tradicional punto de encuentro del deporte amateur en la capital magallánica, ofreció intensos cruces en sus diversas categorías.

En la Categoría Senior A, destacaron la contundente victoria de Barrabases por 4-1 sobre Rómulo Correa, la victoria de Escuela Industrial 3-0 ante San Martín y el triunfo de Naval 3-2 sobre Colo Colo. Por su parte, en la Categoría Senior B, sobresalieron los abultados marcadores en el triunfo de Vikingos 5-4 ante Sporting Cristal, la goleada de Gasco 4-0 sobre Tacopa y la victoria de Prensa Austral 3-1 frente a Sokol.

Resultados destacados en las series doradas

En las series de mayor veteranía deportiva, la Categoría Top 65 presenció los festejos de Montecarlo, que superó cómodamente por 5-0 a Carlos Dittborn, de Tacopa tras imponerse 2-1 a Jorge Toro, y la ajustada victoria de Magallanes 1-0 sobre Delegados.

En tanto, en la Categoría Top 43-B, la fecha del sábado dejó los triunfos de Monarcas (5-1 a Dragones), Estrella Norte (3-0 a Batallón), Esencias (2-0 a Cosmos) y Magallanes (2-1 a Los Navegantes), reafirmando el alto nivel competitivo que mantiene la Agrupación de Futbolito Senior de Punta Arenas en la fase decisiva del Clausura.