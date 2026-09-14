Martín Ortega arranca la temporada de motociclismo 2026-2027 con podio en Río Grande tras sanción administrativa

El motociclismo todoterreno de la Patagonia Austral dio inicio a su temporada 2026-2027 en el circuito de Cantera Santa Rita, sector Altos de la Estancia en Río Grande, Argentina. La primera fecha de la modalidad Enduro del Campeonato Fueguino de Enduro-Cross tuvo como protagonista al actual campeón regional magallánico, Martín Ortega, quien firmó una sólida actuación en pista.

Ortega lideró gran parte de la competencia y cruzó la meta en la primera posición general y en la categoría Experto. Sin embargo, la organización aplicó una penalización de dos minutos debido a una discrepancia técnica en la gráfica de la numeración de su motocicleta, lo que lo ubicó finalmente en el segundo lugar de la clasificación definitiva. La victoria quedó en manos del trasandino Thiago González, vigente campeón de la disciplina en Tierra del Fuego y ganador de la última Vuelta de Tierra del Fuego.

Exigente calendario binacional

El resultado marca el inicio de una intensa agenda deportiva para Ortega, quien tras haber logrado un podio histórico en su debut en la pasada Vuelta de Tierra del Fuego, proyecta competir de manera simultánea en los dos torneos más relevantes del extremo sur durante los próximos ocho meses.

La temporada combinará dos certámenes regionales: el Campeonato Fueguino de Enduro-Cross (Argentina), que contempla seis fechas entre septiembre y febrero de 2027; y el Campeonato Extremo Sur (Chile), organizado conjuntamente por Patagonia Moto Club, Enducross Motoclub y Hielo Sur Moto Club, certamen que constará de diez fechas a disputarse entre octubre y mayo de 2027.