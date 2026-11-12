Más de 400 corredores disputarán este sábado la tercera edición del “Del Estrecho Trail” en Punta Arenas

Más de 400 competidores provenientes de distintos puntos de Chile, Argentina y Brasil participarán este sábado en la tercera versión del “Del Estrecho Trail”, certamen deportivo que se desarrollará en el Parque del Estrecho de Magallanes, al sur de Punta Arenas. La carrera, organizada por el Club Magallanes Trail Runners junto a la administración del recinto patrimonial, agotó la totalidad de sus inscripciones.

El encargado de marketing y patrimonio del parque, Omar Varas, valoró la consolidación del evento en el calendario regional: “Es una actividad familiar en su tercera ocasión en organización con Magallanes Trail Runners. La verdad es que ya viene una alianza bien afiatada, donde estamos trabajando en conjunto para promover el deporte y los espacios de uso de la gente en Magallanes”.

Tres distancias y debut de la media maratón

Para esta edición, el certamen incorporó por primera vez la distancia de media maratón, sumándose a los recorridos ya establecidos para distintos niveles físicos: los 2K recreativos “Carpinteritos” (dirigidos a niños de entre 5 y 14 años acompañados por un adulto), los 8K “De la Costa” y el circuito principal de 21 kilómetros.

El presidente de Magallanes Trail Runners, Carlos Valdebenito, detalló las exigencias técnicas del trazado mayor, que contempla 520 metros de desnivel positivo y un tiempo estimado de entre dos y tres horas de carrera: “Comienza en el museo y termina en el museo, da vueltas por el parque completo y además sale afuera de la ruta; pasa por el Hito de la Mitad de Chile, Puerto del Hambre e ingresa nuevamente al parque”.

El dirigente recomendó a los atletas utilizar calzado especializado de montaña e hidratación propia debido a las condiciones del terreno agreste. Asimismo, resaltó el movimiento económico que genera la llegada de corredores extranjeros y nacionales para la hotelería, gastronomía y comercio local.

Entrega de kits y funcionamiento del parque

La entrega oficial de kits —que incluye polera técnica, buff, chip de cronometraje y pulsera de acceso— se efectuará este viernes en las dependencias de Derco en Zona Franca. Durante esa jornada, acompañantes y público general podrán adquirir entradas al parque con un 50% de descuento en preventa, beneficio que se mantiene de manera permanente para los usuarios de la Tarjeta Punta Arenas.

El sábado, las largadas comenzarán de forma escalonada a las 11:00, 11:20 y 11:55 horas, debiendo presentarse los corredores con una hora de anticipación. El recinto abrirá sus puertas a las 09:30 horas y mantendrá operativos su museo, cafetería y recorridos turísticos habituales sin intervenir el monumento histórico de Fuerte Bulnes.