Pilotos magallánicos brillan en el Chile MX 2026: Pablo Paredes se corona campeón nacional anticipado

Una destacada actuación protagonizaron los pilotos de la Región de Magallanes durante el pasado fin de semana en el circuito Rancho Rentocura de Quirihue, en la Región de Ñuble, escenario que albergó la séptima fecha del Campeonato Nacional Chile MX 2026. En la jornada, el histórico Pablo Paredes Isla obtuvo el primer lugar de su serie y se tituló campeón nacional de la categoría Master C a una fecha del término del certamen.

En la divisional de honor MX2 A —reservada para motocicletas de 250 centímetros cúbicos—, el piloto natalino Camilo Gómez logró el primer puesto del podio en su temporada de debut en la categoría elite, luego de ascender tras coronarse monarca de MX2 B el año anterior.

El corredor de Puerto Natales alcanzó este triunfo tras recuperarse de una lesión que lo marginó de una jornada del calendario, respaldado por un plan de preparación que combina entrenamiento en pista, doble turno de gimnasio y control nutricional para superar a rivales con trayectoria internacional.

Duelo magallánico en MX2 B y podio en Novicios

En la serie MX2 B, el puntarenense Vicente Díaz se adjudicó la victoria general de la fecha tras protagonizar dos remontadas en pista. En la primera manga sufrió una caída cuando marchaba segundo, pero logró reincorporarse para cruzar la meta en la segunda ubicación. En la manga definitoria, un despiste lo relegó al sexto puesto, desde donde avanzó hasta superar en la última vuelta al también puntarenense Seba Álvarez para ganar el parcial.

Con registros de 2° y 1° lugar, Díaz igualó en puntaje a Álvarez (1° y 2°), obteniendo el triunfo absoluto de la jornada por reglamento al imponerse en la segunda manga. Tras este resultado, Seba Álvarez mantiene el liderato de la clasificación general con 11 puntos de ventaja, seguido por Claudio Herrera, “Pablito” Paredes Gallegos, Vicente Díaz y Benjamín Álvarez.

Por su parte, Diego Maragaño consiguió el tercer lugar en la categoría Novicios B, ubicándose en la segunda posición de la tabla general del torneo nacional a falta de una jornada para el cierre.

El Campeonato Nacional Chile MX 2026 disputará su fecha final durante la primera semana de diciembre en La Serena, instancia donde la delegación austral buscará consolidar sus ubicaciones en el podio nacional.