ESCUCHA RADIO EL PINGÜINO

PINGÜINO TV
AVISOS ECONÓMICOS
Seguridad Pública detalla plan para el fin de semana largo Imputado por robo de cremas y destrozos en farmacia quedó en libertad Veredicto condenatorio contra mujer que intentó ingresar más de cuatro kilos de cocaína a Punta Arenas Interno muere tras intentar fugarse disfrazado de gendarme desde la cárcel de Talca
> Deportes

Más de 50 deportistas compitieron en la II Copa Fiestas Patrias de la Escuela de Tenis Municipal de Punta Arenas

El torneo organizado por la Fundación Municipal de Deportes marcó el regreso a la cancha de arcilla al aire libre. Andrés Valladares en Máster y Nicole Aguirre en Damas se coronaron campeones en el recinto de calle Moraleda.

Periodista Web
Periodista Web

Entre el viernes 11 y el domingo 13 de septiembre, las canchas de arcilla al aire libre ubicadas en José de Moraleda con Julián Real albergó la II Copa Fiestas Patrias de la Escuela de Tenis Municipal. El certamen, organizado por la Fundación Municipal de Deportes, congregó a más de 50 tenistas de la comuna en categorías damas, iniciante, intermedio y máster.

El alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, destacó el trabajo conjunto con el Magallanes Lawn Tennis Club y relevó la participación deportiva a pesar de las condiciones del tiempo: “Nuestra Escuela de Tenis es fundamental. En octubre tendremos un campeonato de tenis femenino; estamos muy contentos y agradecidos de todos estos tenistas que jugaron demostrando nuevamente que para los magallánicos el clima es un tema menor cuando hay que hacer deporte”, enfatizó la autoridad.

Cuadro de honor y resultados

El certamen sirvió como hito de continuidad para los talleres gratuitos de la Escuela Deportiva Municipal, la cual imparte formación desde los seis años de edad. Tras tres intensas jornadas de competencia, el cuadro final de ganadores quedó estructurado de la siguiente manera:

  • Categoría Damas: Nicole Aguirre (1° lugar), Valentina Bustamante (2° lugar) y Sandra Maldonado (3° lugar).

  • Categoría Cuarta: Luis Aguilar (1° lugar), Jonathan González (2° lugar) y Gustavo Zimmermann (3° lugar).

  • Categoría Tercera: Víctor Pozo (1° lugar), Juan Carlos Soriano (2° lugar) y Germán Sáez (3° lugar).

  • Categoría Máster: Andrés Valladares (1° lugar), Eduardo López (2° lugar) y Jorge Huaitro (3° lugar).

Contenido relacionado
Envíanos tu denuncia o información AVISOS ECONÓMICOS