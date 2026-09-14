Más de 50 deportistas compitieron en la II Copa Fiestas Patrias de la Escuela de Tenis Municipal de Punta Arenas

Entre el viernes 11 y el domingo 13 de septiembre, las canchas de arcilla al aire libre ubicadas en José de Moraleda con Julián Real albergó la II Copa Fiestas Patrias de la Escuela de Tenis Municipal. El certamen, organizado por la Fundación Municipal de Deportes, congregó a más de 50 tenistas de la comuna en categorías damas, iniciante, intermedio y máster.

El alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, destacó el trabajo conjunto con el Magallanes Lawn Tennis Club y relevó la participación deportiva a pesar de las condiciones del tiempo: “Nuestra Escuela de Tenis es fundamental. En octubre tendremos un campeonato de tenis femenino; estamos muy contentos y agradecidos de todos estos tenistas que jugaron demostrando nuevamente que para los magallánicos el clima es un tema menor cuando hay que hacer deporte”, enfatizó la autoridad.

Cuadro de honor y resultados

El certamen sirvió como hito de continuidad para los talleres gratuitos de la Escuela Deportiva Municipal, la cual imparte formación desde los seis años de edad. Tras tres intensas jornadas de competencia, el cuadro final de ganadores quedó estructurado de la siguiente manera: