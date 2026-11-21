El ministro del Deporte, Francisco Riveros, visitó la Escuela Hernando de Magallanes en Punta Arenas para conocer en terreno el funcionamiento de las escuelas deportivas municipales, iniciativa gratuita que convierte las jornadas vespertinas en espacios formativos para disciplinas de combate y de tiempo y marca.

Durante el recorrido, la autoridad presenció demostraciones prácticas de levantamiento de pesas, judo, boxeo y taekwondo protagonizadas por estudiantes del recinto.

La actividad buscó respaldar el modelo de gestión local impulsado por la Ilustre Municipalidad de Punta Arenas —a través de su Fundación Municipal de Deportes—, que aporta el financiamiento del programa en articulación con la infraestructura facilitada por el Servicio Local de Educación Pública (SLEP) Magallanes.

“Esta es una gran actividad que vinimos a acompañar como un sello de que el ministerio está apoyando el deporte desde las bases, desde el principio”, afirmó Riveros.

Creado en 2024 para ampliar el acceso a especialidades formativas de exigencia técnica, el programa opera actualmente en ocho escuelas de Punta Arenas y convoca a 350 deportistas en etapa escolar.