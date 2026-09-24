Municipio de Punta Arenas lanza Jornadas Formativas Sub-10 gratuitas de básquetbol, balonmano y vóleibol

Con el propósito de acercar el deporte a la infancia y preparar el semillero escolar de la comuna, la Municipalidad de Punta Arenas y la Fundación Municipal de Deportes anunciaron las nuevas Jornadas de Iniciación en Deportes Masivos Formativos Sub-10. La actividad, de carácter gratuito, está dirigida a niños y niñas nacidos en los años 2016 y 2017 (de 9 y 10 años) para que experimenten y aprendan las disciplinas de básquetbol, balonmano y vóleibol.

El programa se enmarca en la Liga Deportiva Escolar Municipal (LDEM) y busca proyectar el trabajo formativo hacia el año 2027. “La idea es que puedan aprender sin necesidad de experiencia previa. Contamos con tres fechas y la primera comienza este viernes totalmente gratis”, destacó el alcalde Claudio Radonich, subrayando que actualmente existen cerca de 3.500 personas vinculadas a las distintas ramas del deporte escolar municipal en la capital regional.

Calendario de fechas e inscripciones presenciales

Por su parte, el director ejecutivo de la Fundación Municipal de Deportes, Jonathan Mansilla, explicó que la actividad contará con profesores especializados e implementación para asegurar un entorno formativo adecuado. “Hacemos una invitación abierta a los padres y apoderados para que lleven a sus hijos a conocer estos deportes. La liga tradicional cuenta con más de 1.200 niños y queremos seguir masificando la participación”, sostuvo.

La inscripción se realizará de forma presencial directamente en los recintos deportivos antes de iniciar cada sesión, requiriendo únicamente la autorización del apoderado. El calendario de las tres jornadas se distribuye de la siguiente manera: