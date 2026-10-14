Pesar en Magallanes y el deporte nacional por el fallecimiento de la fisicoculturista Marianne Von Gierke

Una profunda conmoción embarga a la Región de Magallanes y al ambiente deportivo del país tras confirmarse el sensible fallecimiento de Marianne Belén Von Gierke Barassi, destacada atleta IFBB Pro y una de las figuras más importantes del fisicoculturismo chileno a nivel internacional.

La noticia fue comunicada por su entorno familiar y ratificada por diversas entidades deportivas del país, provocando inmediatas muestras de dolor entre atletas, entrenadores y seguidores de la disciplina que la consideraban un ejemplo de disciplina y perseverancia.

Trayectoria de elite y orgullo magallánico

De profesión abogada y con una trayectoria superior a una década en el deporte de alto rendimiento, Marianne Von Gierke llevó la bandera de Magallanes a las tarimas más exigentes del circuito global. Entre sus hitos más relevantes destaca su histórica clasificación y presentación en el Mr. Olympia, la competencia más prestigiosa del fisicoculturismo mundial, además de cosechar diversos triunfos en certámenes de categoría Pro.

Respecto a las causas y circunstancias de su deceso, no se han entregado antecedentes oficiales, confirmándose de manera preliminar que su deceso ocurrió fuera de la región. Se espera que durante las próximas horas la familia entregue información respecto al traslado de sus restos a Punta Arenas y el desarrollo de sus funerales.