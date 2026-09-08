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Piloto chileno Bruno Bozzo se corona subcampeón de Rally Raid en España y se alista para el Mundial de Marruecos

El deportista de 23 años logró el segundo lugar en su temporada de debut en el Campeonato de España de Rally Raid tras superar una grave lesión de rodilla. Bozzo confirmó su participación en la penúltima fecha del Campeonato Mundial de Rally Cross Country que se disputará a finales de septiembre en África.

Periodista Web
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El piloto nacional Bruno Bozzo Encinas, de 23 años, concluyó su primera temporada en el concierto internacional del rally cross country tras adjudicarse el subcampeonato en la categoría motos del Campeonato de España de Rally Raid.

El deportista radicado en España —quien registra tres títulos nacionales de motocross en Chile e integró la selección nacional de enduro en los Six Days de Argentina y Galicia— finalizó la temporada hispana con 73 puntos, ubicándose en el segundo puesto del clasificador general entre más de 30 competidores, solo por detrás de su compañero de equipo Mario Olmedilla. La marca llega tras un periodo de ocho meses de rehabilitación debido a una cirugía de ligamento cruzado sufrida en 2025, etapa que aprovechó para formarse en navegación digital.

Tras su desempeño en el torneo español con el equipo Pedregá Team, el piloto chileno confirmó su inscripción para la cuarta fecha del Campeonato Mundial de Rally Cross Country, evento que se disputará en Marruecos entre el 28 de septiembre y el 3 de octubre. Para dicha cita internacional, Bozzo competirá a bordo de una motocicleta KTM Rally Réplica 2025 asistido por el mecánico experimentado David Palmada.

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