Piloto puntarenense Martín Ortega consigue contundente triunfo en la segunda fecha del Enduro-Cross en Tolhuin

El piloto puntarenense Martín Ortega volvió a cruzar la frontera y regresó con la victoria bajo el brazo. El pasado domingo se adjudicó con solvencia la segunda fecha del Campeonato Fueguino de Enduro-Cross, disputada en la localidad de Tolhuin, en el corazón de la Isla Grande de Tierra del Fuego (Argentina).

El corredor magallánico se impuso sobre el local Thiago González con una ventaja de 3 minutos, 30 segundos y 440 milésimas, una diferencia contundente para una prueba de alto rendimiento que contempló una hora y media de duración más una vuelta. El triunfo tuvo un sabor especial a revancha, luego de que en la primera fecha celebrada en Río Grande sufriera una sanción administrativa de dos minutos por un detalle gráfico en su numeración, lo que le había arrebatado el primer lugar en secretaría.

Trazado exigente y la revancha en Punta Arenas

La prueba, organizada por el Moto Club Tolhuin en el trazado “Los Picapiedras”, desafió a los competidores con trepadas, turba, pozones, tramos de tierra negra entre bosques de lengas y un sector final de motocross sobre una cantera de áridos. “Me sentí muy cómodo, fue uno de los trazados más lindos y desafiantes que he corrido en el último tiempo”, remarcó Ortega tras cruzar la meta.

El duelo entre los campeones regionales de Chile y Argentina se trasladará ahora a suelo magallánico. Este domingo 18 de octubre se disputará la primera fecha del Campeonato Regional de Enduro en el circuito “La Discordia” (Ruta 9 Sur, km 12,5), cita organizada por Enducross Motoclub donde González ya se encuentra entrenando para medirse nuevamente ante Ortega en una jornada que promete gran espectáculo cesteril y tuerca.