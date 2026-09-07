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Pilotos magallánicos destacan en la cuarta fecha del Campeonato de Pista del Automóvil Club Río Gallegos

La delegación nacional brilló durante el fin de semana en el autódromo José Muñiz de la ciudad argentina. Samuel Millao y Marcos Alvarado se adjudicaron las jornadas de la Monomarca Accent, mientras que el puntarenense Eric Tejeda se impuso en la categoría T.C. 5.000.

Periodista Web
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El automovilismo austral vivió una intensa jornada doble en el autódromo José Muñiz de Río Gallegos, Argentina, en el marco de la cuarta fecha del Campeonato de Pista organizado por el Automóvil Club Río Gallegos (ACRG).

En la categoría Monomarca Accent, la fecha sabatina finalizó con el triunfo del joven piloto magallánico Samuel Millao, secundado por Carlos Toro y por Alberto Solo de Zaldívar, este último en su retorno a las pistas tras 16 años. El domingo, en la carrera de titulares, el primer lugar fue para Marcos Alvarado, seguido por Millao y Toro. En la modalidad de “invitados”, la victoria quedó en manos de Alexis Ravena, escoltado por Sebastián Gómez y Fabián Vera, contando además con la participación del histórico piloto Ernesto “Tincho” Gómez.

Por su parte, en la categoría T.C. 5.000, el puntarenense Eric Tejeda se coronó ganador de la jornada dominical tras imponerse a los competidores trasandinos Mariano y Félix Riquez. La fecha deportiva incluyó también un homenaje al fallecido dirigente automovilístico Oscar Trucco mediante el descubrimiento de una placa conmemorativa en el recinto tuerca.

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