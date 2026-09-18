Programa “Pasión Deportiva” celebró Fiestas Patrias con especial televisivo de deporte y folclore regional

En el marco de las festividades de Fiestas Patrias, el programa “Pasión Deportiva”, transmitido por Pingüino TV y Facebook Live, emitió un capítulo especial conducido por Christian González, combinando el análisis del deporte magallánico con el folclore y las tradiciones dieciocheras.

La primera parte de la emisión contó con la presencia de Marcos Alvarado, piloto de automovilismo ganador de la cuarta fecha del Campeonato Patagónico en Río Gallegos; el ciclista de descenso Andrés Castillo, finalista del Mundial Máster de Downhill; y Miguel Barrientos, director del conjunto folclórico Esencias de mi Tierra, cuyos bailarines abrieron la noche con los primeros pies de cueca. El panel fue acompañado por los comunicadores Alex Miralles y Jorge Sandoval.

Deporte tuerca, fútbol y cueca

El bloque central estuvo dedicado al deporte motor de la isla y la región con los reconocidos pilotos de ATV 4×4, José “Pepe” Rohers y Jhon Harper, protagonistas de la tradicional Vuelta a Tierra del Fuego, cerrando con el relato y baile del animador Jorge “Tukanazo” Sandoval.

Finalmente, el segmento deportivo analizó el balompié local con el exjugador y técnico Javier Colivoro, junto a Nicolás González, volante del Club Chile, quien abordó las próximas eliminatorias regionales de selecciones fijadas para fines de septiembre. La transmisión concluyó con Ricardo Agustinos, exseleccionado de fútbol de Punta Arenas y director del conjunto folclórico Alborada de Salfa, cuyas parejas de baile cerraron la jornada patria en pantalla.