Punta Arenas da el vamos al Campeonato Regional de Enduro 2026-2027 en el sector La Discordia

A contar de las 14:00 horas de este sábado 17 de octubre, se dará inicio formal a la primera fecha de la temporada 2026-2027 del Campeonato Regional de Enduro, evento que reúne a la comunidad tuerca de la Región de Magallanes.

La cita deportiva organizada por el club Enducross Motoclub tiene como escenario el tradicional sector de “La Discordia”, ubicado a la altura del kilómetro 12,5 de la Ruta 9 Sur en Punta Arenas. Durante la jornada sabatina, las categorías infantiles y juveniles serán las encargadas de abrir los fuegos en la pista, dando paso el domingo desde muy temprano a las competencias de las categorías de adultos.

Cronograma de la jornada sabatina (Infantiles)

El cronograma oficial para este sábado contempla las siguientes etapas de competencia: