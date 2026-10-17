Punta Arenas da el vamos al Campeonato Regional de Enduro 2026-2027 en el sector La Discordia

A contar de las 14:00 horas de este sábado 17 de octubre, se dará inicio formal a la primera fecha de la temporada 2026-2027 del Campeonato Regional de Enduro, evento que reúne a la comunidad tuerca de la Región de Magallanes.
La cita deportiva organizada por el club Enducross Motoclub tiene como escenario el tradicional sector de “La Discordia”, ubicado a la altura del kilómetro 12,5 de la Ruta 9 Sur en Punta Arenas. Durante la jornada sabatina, las categorías infantiles y juveniles serán las encargadas de abrir los fuegos en la pista, dando paso el domingo desde muy temprano a las competencias de las categorías de adultos.
Cronograma de la jornada sabatina (Infantiles)
El cronograma oficial para este sábado contempla las siguientes etapas de competencia:
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14:00 hrs: Apertura del circuito.
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14:30 hrs: Reunión de pilotos infantiles.
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14:45 hrs: Reconocimiento de pista (1 vuelta) para Moto 50cc mini, 50cc, ATV 50cc y 125cc A.
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15:15 hrs: Largada oficial para Moto 50cc mini, Moto 50cc, Mini 50cc, ATV 50cc y 125cc A (25 minutos de carrera).
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16:00 hrs: Reconocimiento de pista (1 vuelta) para Moto 65cc, 125cc B, Moto 85cc y ATV 125cc Pro.
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16:20 hrs: Largada oficial para Moto 65cc, 125cc B, Moto 85cc y ATV 125cc Pro (40 minutos de carrera).
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17:10 hrs: Largada ATV Promocional Junior (40 minutos de carrera).
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18:00 hrs: Ceremonia de premiación.