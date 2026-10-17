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Punta Arenas da el vamos al Campeonato Regional de Enduro 2026-2027 en el sector La Discordia

La primera fecha del certamen motoquero, organizada por Enducross Motoclub, arranca este sábado 17 de octubre con las categorías infantiles en el kilómetro 12,5 sur, para continuar el domingo con los adultos.

Periodista Web
Periodista Web

A contar de las 14:00 horas de este sábado 17 de octubre, se dará inicio formal a la primera fecha de la temporada 2026-2027 del Campeonato Regional de Enduro, evento que reúne a la comunidad tuerca de la Región de Magallanes.

La cita deportiva organizada por el club Enducross Motoclub tiene como escenario el tradicional sector de “La Discordia”, ubicado a la altura del kilómetro 12,5 de la Ruta 9 Sur en Punta Arenas. Durante la jornada sabatina, las categorías infantiles y juveniles serán las encargadas de abrir los fuegos en la pista, dando paso el domingo desde muy temprano a las competencias de las categorías de adultos.

Cronograma de la jornada sabatina (Infantiles)

El cronograma oficial para este sábado contempla las siguientes etapas de competencia:

  • 14:00 hrs: Apertura del circuito.

  • 14:30 hrs: Reunión de pilotos infantiles.

  • 14:45 hrs: Reconocimiento de pista (1 vuelta) para Moto 50cc mini, 50cc, ATV 50cc y 125cc A.

  • 15:15 hrs: Largada oficial para Moto 50cc mini, Moto 50cc, Mini 50cc, ATV 50cc y 125cc A (25 minutos de carrera).

  • 16:00 hrs: Reconocimiento de pista (1 vuelta) para Moto 65cc, 125cc B, Moto 85cc y ATV 125cc Pro.

  • 16:20 hrs: Largada oficial para Moto 65cc, 125cc B, Moto 85cc y ATV 125cc Pro (40 minutos de carrera).

  • 17:10 hrs: Largada ATV Promocional Junior (40 minutos de carrera).

  • 18:00 hrs: Ceremonia de premiación.

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