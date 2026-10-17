Kast y Rodrigo Paz acuerdan avanzar en el restablecimiento de relaciones diplomáticas entre Chile y Bolivia

La visita diplomática de José Antonio Kast a Bolivia podría marcar el inicio de un nuevo capítulo en las relaciones bilaterales de la región. Tras sostener una reunión oficial con el Presidente boliviano, Rodrigo Paz, ambas partes acordaron avanzar en el proceso para restablecer los vínculos diplomáticos, congelados formalmente desde hace décadas.

El encuentro se centró en la firma de acuerdos estratégicos en materia económica, desarrollo minero y seguridad fronteriza, con especial énfasis en el combate conjunto al crimen organizado. En ese escenario, el Presidente Paz subrayó la trascendencia de dinamizar el comercio bilateral para impulsar el crecimiento económico de ambos países, proyectando además la agenda futura tras recibir una invitación formal para realizar una visita oficial a Chile durante el año 2027.

Diálogo de futuro y demanda marítima

Respecto a la histórica demanda marítima de su país, el jefe de Estado boliviano sostuvo con claridad que Bolivia no renunciará a dicha aspiración por constituir un mandato de carácter constitucional; sin embargo, enfatizó que los diferendos históricos no deben frenar el diálogo ni la construcción de acuerdos de beneficio mutuo.

Posteriormente, a través de su cuenta en la red social X, Paz reiteró su optimismo sobre la jornada: “Después de décadas, tenemos la oportunidad de abrir un nuevo periodo de relacionamiento con la mirada puesta en el futuro. Es momento de transformar el diálogo en acuerdos concretos”, señaló. Asimismo, aludió a las palabras de la delegación chilena recordando que “Bolivia y Chile no pueden dormir de espaldas, porque el pueblo ya decidió; esos medio millón de bolivianos en territorio chileno han abierto el camino de que lo importante hoy es resolver el presente y el futuro de nuestra gente”.