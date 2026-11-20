La Rama de Básquetbol del Club Chile de Punta Arenas obtuvo el segundo lugar en la categoría U13 de la quinta versión del Campeonato Nacional de Básquetbol Nahuen Pucón 2026, torneo que comenzó el 9 de noviembre en la comuna de Pucón, Región de La Araucanía, y convocó a elencos de diversas regiones del país.

Durante el certamen, el representativo magallánico se enfrentó a cuadros del básquetbol formativo nacional como Los Lobos de San Pedro de la Paz, Vulcano de Pucón, Pukalan Básquetbol de La Ligua, American Style Training (AST) de Santiago y Nahuen de Pucón, encuentros en los que el equipo austral consolidó su avance hasta alcanzar el podio de la competencia.

Integrantes del plantel subcampeón

El equipo U13 de la Rama de Básquetbol del Club Chile estuvo dirigido por los entrenadores Rodrigo Alvarado y Pablo Ojeda, y fue integrado por los siguientes jugadores: