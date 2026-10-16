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Revisa todos los resultados de la fecha de feriado del Campeonato de Clausura del Futbolito Senior 2026

Las canchas de Avenida Bulnes y Enrique Abello albergaron una intensa jornada repleta de goles en las distintas categorías del certamen magallánico.

Periodista Web
Periodista Web

Con apasionantes compromisos y abultadas goleadas se disputó una nueva jornada del Campeonato de Clausura del Futbolito Senior 2026, certamen tradicional que organiza la Agrupación de Futbolito Senior Punta Arenas en el complejo de Avenida Bulnes y Enrique Abello.

Durante la jornada del lunes 12 de octubre (día feriado), la programación dejó abultados triunfos en la categoría Senior A como las victorias de Arco Iris (5-0 sobre Los Pinchas) y Dragones (5-1 ante Búfalos Mojados). En tanto, en las categorías Máster (Top 43, Top 55 y Top 65) destacaron las contundentes presentaciones de Vikingos en la serie Top 43 B (9-3 sobre La Hermandad) y Sokol en la serie Top 55 (8-0 ante Servisalud).

Resultados completos del lunes 12 de octubre:

  • Categoría Senior A:

    San Martín 0 – 1 Buses Fernández

    Monarcas 4 – 0 Scout

    Dragones 5 – 1 Búfalos Mojados

    Rómulo Correa 1 – 1 Jorge Toro

    Arco Iris 5 – 0 Los Pinchas

    Las Águilas 1 – 2 Espartanos

    Colo Colo 0 – 2 Bufas

    Barrabases 0 – 3 Escuela Industrial

  • Categoría Top 43 B:

    La Prensa Austral 2 – 5 Estrella del Norte

    Dragones 1 – 2 Los Navegantes

    Naval 5 – 1 Las Águilas

    Vikingos 9 – 3 La Hermandad

    Esencias 1 – 1 Batallón

    Magallanes 1 – 5 Sporting Cristal

    Servisalud 0 – 2 Cosmos

    Audax 1 – 2 Gasco

  • Categoría Top 50:

    Carlos Dittborn 2 – 2 Delegados

  • Categoría Top 55:

    Colo Colo 0 – 0 Rómulo Correa

    Audax 0 – 3 Cosmos

    Arco Iris 5 – 1 Prat

    Barrabases 1 – 3 Cosal

    Jorge Toro 1 – 5 Magallanes

    Servisalud 0 – 8 Sokol

  • Categoría Top 60:

    Delegados 2 – 1 Cosal

    Jorge Toro 0 – 3 Barrabases

  • Categoría Top 65:

    Delegados 3 – 2 Prat

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