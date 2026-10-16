Revisa todos los resultados de la fecha de feriado del Campeonato de Clausura del Futbolito Senior 2026

Con apasionantes compromisos y abultadas goleadas se disputó una nueva jornada del Campeonato de Clausura del Futbolito Senior 2026, certamen tradicional que organiza la Agrupación de Futbolito Senior Punta Arenas en el complejo de Avenida Bulnes y Enrique Abello.

Durante la jornada del lunes 12 de octubre (día feriado), la programación dejó abultados triunfos en la categoría Senior A como las victorias de Arco Iris (5-0 sobre Los Pinchas) y Dragones (5-1 ante Búfalos Mojados). En tanto, en las categorías Máster (Top 43, Top 55 y Top 65) destacaron las contundentes presentaciones de Vikingos en la serie Top 43 B (9-3 sobre La Hermandad) y Sokol en la serie Top 55 (8-0 ante Servisalud).

Resultados completos del lunes 12 de octubre: