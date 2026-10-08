The British School celebra sus 130 años con la multitudinaria Copa de Futsal John Williams en Punta Arenas

Entre el 29 de septiembre y el 3 de octubre, el gimnasio de The British School se transformó en el epicentro del deporte escolar magallánico con la disputa de la Copa de Futsal John Williams. El certamen deportivo se desarrolló como una de las actividades ancla en el marco de las conmemoraciones por los 130 años de historia de la emblemática institución educativa.

El torneo congregó a 30 equipos pertenecientes a 16 establecimientos educacionales de Punta Arenas, Puerto Natales y Castro (Isla de Chiloé), sumando a un total de 350 deportistas que compitieron en seis categorías oficiales (Sub 12, Sub 14 y Enseñanza Media, tanto en damas como en varones), además de encuentros amistosos formativos en las categorías Sub 8 y Sub 10. La convocatoria del público superó los mil espectadores a lo largo de las cinco jornadas de competencia.

Dominio anfitrión y proyección anual

El colegio organizador tuvo un destacado desempeño en cancha, logrando instalar a sus representativos en las seis finales competitivas. The British School se alzó con el primer lugar en Sub 14 Damas, Enseñanza Media Damas y Sub 12 Varones, mientras que obtuvo el subcampeonato en Sub 12 Damas, Sub 14 Varones y Enseñanza Media Varones.

El rector de la institución, Álvaro González Sanzana, valoró la alta integración comunitaria lograda en el torneo: “Cumplir 130 años nos invita a mirar nuestra historia, pero también a generar nuevos espacios de encuentro. Queremos que esta experiencia siga creciendo y se transforme en una tradición deportiva que convoque cada año a más establecimientos de Magallanes y de otras regiones”. La cita deportiva fue organizada por el Departamento de Educación Física del plantel y contó con delegaciones invitadas de recintos como el Liceo Fagnano y Politécnico de Natales, e Inés Muñoz García de Castro.