Las 39ª Jornadas por la Rehabilitación concluyeron una nueva edición en la Región de Magallanes con una millonaria recaudación, resultado del despliegue institucional y del aporte económico de la comunidad regional.







Los recursos reunidos durante la campaña permitirán sostener el funcionamiento de los Centros de Rehabilitación de Magallanes, recintos que brindan atención especializada a miles de personas en distintos puntos del territorio austral.

Desde la organización destacaron que el cierre de esta versión vuelve a respaldar la continuidad de las prestaciones terapéuticas y el acompañamiento integral dirigido a las familias de la zona.