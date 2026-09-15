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Transportes Bishop logra categórico triunfo en el Básquetbol Laboral de Punta Arenas 2026

El equipo masculino venció al Servicio de Salud Magallanes en el gimnasio del Club Español durante la más reciente fecha de Canadela. Vientos del Estrecho se mantiene en lo más alto de la tabla de posiciones.

Periodista Web
Periodista Web

El triunfo de Transportes Bishop sobre Servicio de Salud Magallanes por 59 a 36 en la categoría masculina marcó el desarrollo de la más reciente fecha del Campeonato de Básquetbol Laboral, temporada 2026. La jornada, organizada por el Canal Deportivo Laboral (Canadela) de Punta Arenas, tuvo como escenario las instalaciones del gimnasio del Club Español.

En los demás compromisos disputados la jornada del sábado 12 de septiembre, Team Brothers superó a Búfalos Mojados por 62 a 47, mientras que Equipo Sur se impuso ante Logísticas Yese con un marcador de 68 a 51.

Desarrollo de la tabla de posiciones

Con estos resultados, la tabla de posiciones en la serie masculina de Canadela se mantiene al rojo vivo en la parte alta. Vientos del Estrecho lidera la clasificación con 30 puntos en 10 partidos jugados, escoltado por Transportes Bishop con 30 unidades pero con 11 encuentros disputados.

Tabla de Posiciones Masculina (Top 10):

  1. Vientos del Estrecho: 30 pts (10 PJ)

  2. Transportes Bishop: 30 pts (11 PJ)

  3. Búfalos Mojados: 29 pts (11 PJ)

  4. Team Croacia: 28 pts (11 PJ)

  5. Air Express: 27 pts (10 PJ)

  6. Team Brothers: 27 pts (10 PJ)

  7. Clínica del Hogar: 25 pts (10 PJ)

  8. Complejo Solarium: 24 pts (12 PJ)

  9. Pistoleros: 24 pts (10 PJ)

  10. Servicio de Salud Magallanes: 23 pts (10 PJ)

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