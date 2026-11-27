Un total de 400 estudiantes de primero básico de establecimientos educacionales de la Región de Magallanes recibieron su “Pasaporte Lector”, una iniciativa pedagógica que reconoce sus avances en el aprendizaje de la lectura y los motiva a continuar descubriendo nuevas historias.

Esta herramienta invita a los escolares a explorar distintos textos, conocer personajes y registrar sus experiencias lectoras. Junto a sus docentes y mediante el trabajo de las Bibliotecas Escolares CRA, podrán ampliar su vocabulario, desarrollar la comprensión de textos y adquirir mayor fluidez.

La iniciativa contempla a alumnos de 11 establecimientos educacionales que figuran en el consolidado territorial:

Escuela República Argentina

Escuela Villa Las Nieves

Liceo Juan Bautista Contardi

Liceo María Auxiliadora

The British School

Escuela La Milagrosa

Escuela 18 de Septiembre

Instituto Don Bosco Punta Arenas

Escuela Dellamira Rebeca Aguilar

Escuela Pedro Sarmiento de Gamboa

Escuela España

Asimismo, el programa se enmarca en el Plan Chile Aprende y Avanza del Ministerio de Educación, que impulsa la recuperación y el fortalecimiento de los aprendizajes fundamentales, con especial énfasis en lectura, escritura y matemáticas.

El seremi de Educación, José Raúl Alvarado, destacó la importancia de acercar los libros a los niños desde temprana edad: “Aprender a leer y desarrollar el gusto por la lectura son procesos fundamentales en la trayectoria educativa. Iniciativas como el Pasaporte Lector permiten que los estudiantes se acerquen a los libros de manera entretenida, descubran nuevas historias y fortalezcan habilidades que serán esenciales para sus aprendizajes futuros”.

Experiencia en la Escuela España

En la Escuela España, un total de 24 estudiantes de primero básico recibieron sus pasaportes en una actividad junto a la comunidad educativa.

La directora del establecimiento, Patricia Barrios Saint-Germain, valoró la entrega y destacó su aporte formativo: “Estamos muy contentos porque los estudiantes de primero básico recibieron el Pasaporte Lector, lo que representa una tremenda inyección anímica para seguir fortaleciendo el gusto por la lectura y potenciar sus habilidades lectoras”.