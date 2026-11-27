Con la entrega de una última partida de 81 equipos computacionales al Cesfam Dr. Mateo Bencur, la Corporación Municipal de Punta Arenas (Cormupa) dio por finalizada la segunda etapa de su plan de modernización tecnológica en la Atención Primaria de Salud.

La iniciativa, ejecutada de forma progresiva durante el año, suma cerca de 200 ordenadores nuevos con sus respectivas licencias y permite dejar renovada en un 100% la plataforma informática de los centros Mateo Bencur, Juan Damianovic y Carlos Ibáñez.

El alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, explicó que el recambio responde a la urgencia de eliminar los retrasos provocados por máquinas obsoletas en un sistema donde las fichas médicas funcionan en línea.

“Si se demora en cargar, ¿quién esperaba? El paciente. Y si son 20 personas al día, solamente por dos minutos de espera, estamos hablando de casi una hora diaria. Buscamos que las atenciones sean más rápidas y que los funcionarios trabajen en mejores condiciones para atender a los cerca de 115.000 vecinos inscritos en el sistema de salud municipal”, señaló el jefe comunal.

Entrega anticipada y optimización de tiempos clínicos

Por su parte, el jefe del Área de Salud de la Cormupa, Víctor Fuentes, destacó que esta entrega se concretó antes del plazo previsto para mediados de diciembre, cumpliendo el compromiso asumido a principios de 2026.

“Hoy día todo el sistema estadístico y la atención propiamente tal están ligados a herramientas computacionales, por lo que era fundamental reemplazar también los equipos de mediana antigüedad y dejar toda nuestra red actualizada”, precisó Fuentes.

El impacto en la gestión clínica y administrativa ya se percibe en los recintos, según confirmó la directora subrogante del Cesfam Dr. Mateo Bencur, Mónica Gatica: “Hemos optimizado los tiempos de forma increíble; en algunos procesos pasamos de demorar tres días en descargar planillas Excel de gran tamaño a poder trabajarlas en apenas media hora”, detalló, añadiendo que los equipos de salud también están asumiendo instancias de capacitación para aprovechar al máximo las nuevas herramientas técnicas.