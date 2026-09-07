Apoderados encadenan Escuela Argentina de Punta Arenas y provocan la suspensión total de clases en protesta por la salida de una docente

Una manifestación protagonizada por un grupo de apoderados en los accesos de la Escuela República Argentina obligó a la suspensión total de las actividades educativas y del servicio de alimentación para la jornada de este lunes en Punta Arenas.

La protesta se inició pasadas las 07:00 horas, oportunidad en que las madres manifestantes colocaron cadenas en los portones de entrada para impedir el ingreso de funcionarios y estudiantes. La medida busca presionar por el retorno de la profesora Daría Fuentealba, docente que se desempeñó hasta el 31 de agosto en calidad de reemplazo en un cuarto año básico debido al sumario administrativo de la titular, y cuya no renovación contractual se produjo en el marco de los recientes ajustes presupuestarios aplicados en la red pública.

Ante el bloqueo físico del inmueble, el director del establecimiento, Rodrigo Machuca, en coordinación con el Servicio Local de Educación Pública (SLEP) Magallanes, resolvió la cancelación de las clases por el día. Asimismo, se confirmó que la entrega de raciones de alimentos de la Junaeb no se llevará a cabo durante la jornada al no ser requerida por los apoderados movilizados.