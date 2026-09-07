Cámara de la Construcción inaugura nueva sala de tecnología en el Liceo Industrial de Punta Arenas

La Cámara Chilena de la Construcción (CChC) hizo entrega oficial de un aula computacional completamente equipada, como parte de un proyecto nacional que implementará 20 salas digitales en distintos liceos técnicos del país.

En el caso de la comuna de Punta Arenas, el beneficiario es el Liceo Industrial Armando Quezada Acharán que cuenta con un nuevo espacio tecnológico de última generación.

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La nueva sala incluye 20 computadores de última generación, pantallas táctiles e impresoras. Esta infraestructura permitirá a docentes y estudiantes dejar atrás las metodologías tradicionales para trabajar directamente con software técnico especializado, diseño de planos digitales y plataformas interactivas.

“Estas herramientas aseguran que los jóvenes salgan preparados con las competencias que requieren” Raimundo Rencoret, Presidente Nacional de la CChC.

El establecimiento imparte siete especialidades clave para el desarrollo regional, entre ellas Electricidad, Electrónica, Mecánica Automotriz, Construcción e Instalaciones Sanitarias. Con esta alianza, la CChC busca no solo acortar la brecha digital en zonas extremas, sino también incentivar a las nuevas generaciones a formarse e integrarse con éxito al sector industrial del país.