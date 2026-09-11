Denuncian a educador por comportamiento inadecuado y maltrato verbal en liceo de Punta Arenas

Una delicada situación se vive al interior de la comunidad educativa del Liceo Luis Alberto Barrera de Punta Arenas, luego de que la apoderada de una estudiante expusiera públicamente una denuncia por comportamientos inadecuados y maltrato verbal atribuidos a un profesor de educación física del establecimiento.

Según lo dado a conocer a través de redes sociales, el docente habría incurrido en comentarios fuera de lugar dirigidos hacia alumnas —lo que generó afectación emocional en la estudiante involucrada—, además de maltratos verbales e insultos hacia estudiantes varones.

Disconformidad con las medidas institucionales

A pesar de haber recurrido a los canales formales —dejando constancia en el establecimiento, el Servicio Local de Educación Pública (SLEP) Magallanes y la Superintendencia de Educación—, la apoderada cuestionó la efectividad de las medidas adoptadas por las instituciones.

El pasado 28 de agosto, el área de Convivencia Escolar del SLEP notificó a la familia sobre la activación de los protocolos del Reglamento Interno, la atención de contención emocional en la oficina de orientación y la posibilidad de cambiar de asignatura electiva. En cuanto al docente, se informó una sanción consistente en una amonestación verbal referida al trato y al cuidado del lenguaje.

Sin embargo, el 2 de septiembre la apoderada presentó una respuesta formal ante la Superintendencia de Educación rechazando la medida. En su presentación, calificó la sanción de “insuficiente, especialmente considerando la gravedad de los hechos denunciados y que se trata de un docente que trabaja directamente con adolescentes”. Asimismo, desmintió que la orientadora hubiese brindado las acciones de resguardo informadas y solicitó una revisión exhaustiva de los antecedentes considerados para determinar dicho dictamen.

Respuesta del establecimiento

Tras la repercusión del caso en plataformas digitales, la dirección del Liceo Luis Alberto Barrera emitió un comunicado público en el que reconoció la existencia de los hechos expuestos desde julio a la fecha, asegurando haber actuado con celeridad a través de seis acciones concretas.

Entre las medidas adoptadas, el establecimiento destacó:

La activación del protocolo frente a situaciones de maltrato y hechos de connotación sexual .

La realización de entrevistas a las partes involucradas y el desarrollo de un proceso de investigación interna.

La derivación formal de los antecedentes a los Tribunales de Justicia, la Oficina Local de Niñez (OLN), el SLEP Magallanes y la Superintendencia de Educación.

En su declaración, el liceo remarcó que “velará siempre por el respeto al debido proceso, la confidencialidad y el principio de presunción de inocencia de todas las personas involucradas”, agradeciendo la colaboración de las familias para resguardar la convivencia escolar mientras el caso continúa bajo revisión de las instancias legales y administrativas.