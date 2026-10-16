El 55% de los postulantes al SAE en Magallanes no quedó en su primera opción escolar

Los resultados del proceso regular del Sistema de Admisión Escolar (SAE) en la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena revelaron que el 55% de los postulantes no logró acceder al establecimiento educacional público o particular subvencionado que consignó como su primera preferencia.

Según cifras informadas por la Secretaría Regional Ministerial de Educación, de un universo total de 4.062 postulantes, solo 1.828 alumnos (45%) quedaron asignados en su recinto de preferencia. En tanto, 2.234 escolares fueron derivados por la plataforma hacia opciones secundarias de sus listados, por lo que deberán decidir si aceptan dicha vacante o esperan los resultados de las listas de espera.

Concentración de la demanda y próximas fechas

Frente a este escenario, el seremi de Educación, José Raúl Alvarado, cuestionó la brecha entre el diseño del sistema informático y las decisiones de las familias magallánicas, señalando que las postulaciones tienden a concentrarse fuertemente en un grupo acotado de recintos escolares que sobrepasan su capacidad de cupos disponibles.

Las siguientes etapas del proceso contemplan la publicación de los resultados de las listas de espera entre el 28 y 29 de octubre, seguido por el periodo complementario de postulación del 10 al 17 de noviembre (cuyos resultados se entregarán el 1 de diciembre). Finalmente, el periodo oficial de matrículas para todos los niveles se desarrollará entre el 9 y el 22 de diciembre.