Estudiantes del Insuco de Punta Arenas representarán a Magallanes en la final nacional de debate escolar

Una delegación de estudiantes del Instituto Superior de Comercio (Insuco) de Punta Arenas viajará a la Región de Valparaíso para representar a la zona austral en la Final Nacional de Debate Escolar Participativo 2026.

El representativo escolar clasificó a la competencia nacional tras adjudicarse el primer lugar en la fase regional. El equipo está compuesto por José Iván Gaete Velásquez y Asaf Vladimir Lavados Maldonado, ambos alumnos de cuarto medio, junto a Constanza Belén Fernández Vidal, de segundo medio.

La comitiva escolar viajará acompañada por el profesor guía, Lukas Puz Segovia, y la directora del establecimiento, Ivonne Hermosilla, quienes apoyarán la participación de los jóvenes durante los encuentros programados para este 11 y 12 de noviembre.

Previo a su partida, el seremi de Educación de Magallanes, José Raúl Alvarado Díaz, se reunió con la comitiva en un desayuno de despedida para conocer la preparación técnica del cuadro escolar y desearles éxito de cara a las jornadas de competencia frente a delegaciones de todo el país.