La comunidad educativa del Instituto Don Bosco celebró este jueves tres hitos de su calendario escolar en el gimnasio del establecimiento de Punta Arenas: el cambio de mando del centro de estudiantes, el relevo en la Banda de Guerra Instrumental y la proclamación de los nuevos abanderados.

Durante la ceremonia, la directora del colegio, Judith Álvarez, valoró la disposición de los jóvenes que asumen funciones de liderazgo al servicio de sus compañeros, señalando que estas instancias reflejan el propósito salesiano de formar “buenos cristianos y honestos ciudadanos”.

Cambio de mando tras estrecha elección

El primer hito correspondió a la investidura de la directiva del centro de alumnos para el periodo 2027, ratificada luego de la elección realizada el 2 de noviembre. En los comicios sufragaron 339 estudiantes, imponiéndose la Lista 1 por apenas un voto de diferencia (137 preferencias frente a 136 de la Lista 2, además de 65 votos nulos y 1 blanco).

Tras jurar frente a la cruz, la Biblia y el estandarte institucional, el nuevo presidente, Claudio Joaquín Hernández Carreón (2° medio B), recibió la banda burdeo y asumió junto a su equipo integrado por Francisco Nenen (secretario), Juan Delgado (pastoral), Cristóbal González (deportes), Maximiliano Castillo (artes y cultura), Sergio Villarroel Castillo (convivencia escolar), Matías Muñoz (comunicaciones) y Simón López (enseñanza básica).

“Hoy asumimos con ilusión, humildad y la certeza de que no caminamos solos”, expresó el dirigente estudiantil tras asumir el cargo.

Relevo en la Banda de Guerra y nuevos abanderados

El segundo momento estuvo a cargo de la Banda de Guerra Instrumental, guiada por su instructor responsable, César Ampuero. En el traspaso de funciones, los integrantes salientes entregaron sus distintivos de mando y el tambor mayor, Vicente Oyarzo Mancilla, realizó la entrega oficial del bastón de mando a la nueva generación que encabezará la agrupación.

La jornada concluyó con la proclamación oficial de los nuevos abanderados y escoltas, quienes asumieron la custodia de los emblemas patrios e institucionales para las próximas ceremonias oficiales, actividad que cerró ante padres y apoderados reunidos en las graderías del recinto.