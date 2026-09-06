Insuco representará a Magallanes en final de debate escolar

En una destacada jornada de pensamiento crítico y argumentación, el equipo del Instituto Superior de Comercio (Insuco) de Punta Arenas se adjudicó el primer lugar en la final de la competencia regional del Debate escolar participativo. Con este importante triunfo, el establecimiento representará a la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena en el certamen a nivel nacional.

La definición se llevó a cabo en el Salón Gabriela Mistral de la Secretaría Regional Ministerial de Educación de Magallanes (Secreduc). En el encuentro final, los estudiantes de Insuco lograron imponerse tras medirse ante la escuadra del Liceo Juan Bautista Contardi. Por su parte, el tercer lugar de la competencia quedó en manos del Liceo Politécnico de Punta Arenas.