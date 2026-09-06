ESCUCHA RADIO EL PINGÜINO

PINGÜINO TV
AVISOS ECONÓMICOS
Principio de incendio moviliza a tres compañías de Bomberos en hostal del centro de Punta Arenas Perito de la PDI identifica científicamente cuerpo hallado en Porvenir: Corresponde a tripulante desaparecido en San Juan Alarma en Valparaíso por "La Jauría": Banda juvenil asalta violentamente a turistas y peatones en Plaza Victoria Encuentran cuerpo de un hombre en las costas de Porvenir: Investigan si corresponde a tripulante de la embarcación Sebastián IV
> Educación

Insuco representará a Magallanes en final de debate escolar

Con este resultado, la delegación del Insuco alista los preparativos pedagógicos para representar a la Región de Magallanes en la gran final nacional del concurso.

Christian Jiménez
Christian Jiménez

En una destacada jornada de pensamiento crítico y argumentación, el equipo del Instituto Superior de Comercio (Insuco) de Punta Arenas se adjudicó el primer lugar en la final de la competencia regional del Debate escolar participativo. Con este importante triunfo, el establecimiento representará a la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena en el certamen a nivel nacional.

La definición se llevó a cabo en el Salón Gabriela Mistral de la Secretaría Regional Ministerial de Educación de Magallanes (Secreduc). En el encuentro final, los estudiantes de Insuco lograron imponerse tras medirse ante la escuadra del Liceo Juan Bautista Contardi. Por su parte, el tercer lugar de la competencia quedó en manos del Liceo Politécnico de Punta Arenas.

Contenido relacionado
Envíanos tu denuncia o información AVISOS ECONÓMICOS