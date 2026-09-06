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Mal tiempo obliga a pausar temporalmente las labores de búsqueda submarina y con drones de la lancha Talymar

El operativo en Bahía Sea completó su sexta jornada enfrentando ráfagas de viento de 40 nudos y olas de más de tres metros. La Autoridad Marítima mantuvo las unidades navales en la zona y embarcó a un familiar de la tripulación con tecnología ROV a la espera de una ventana meteorológica para retomar los rastreos este lunes.

Periodista Web
Periodista Web

Las complejas condiciones meteorológicas registradas durante este fin de semana en la Provincia Antártica Chilena forzaron la suspensión temporal del despliegue de unidades menores, drones y del robot submarino (ROV) en la búsqueda de la lancha a motor Talymar.

Según el balance entregado por la Gobernación Marítima de Puerto Williams correspondiente a la quinta y sexta jornada de rebusca (5 y 6 de septiembre), el sector de Bahía Sea presentó vientos de hasta 40 nudos y marejadas con olas superiores a los tres metros de altura, impidiendo la navegación segura de embarcaciones auxiliares y la operación de equipos tecnológicos.

Pese a las restricciones climáticas, las unidades de mayor tonelaje de la Armada de Chile se mantienen posicionadas en el área monitoreando el tiempo. En tanto, la Autoridad Marítima coordinó el embarque de Daniel Bahamonde, familiar de uno de los tripulantes desaparecidos y operador del sistema ROV, quien se encuentra a bordo listo para iniciar los rastreos subacuáticos apenas se estabilice el mar.

Desde la institución confirmaron que mantienen la comunicación directa y continua con las familias afectadas, proyectando la reanudación segura de los rastreos en la costa y el lecho marino a contar del lunes 7 de septiembre.

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