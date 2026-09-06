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Cineasta magallánico alista película sobre el Rally de la Hermandad y su impacto en la crisis del Beagle de 1978

El proyecto liderado por el productor Juan Pablo Martínez busca retratar el valor simbólico de la competencia automovilística como hito de integración entre Chile y Argentina. La producción contempla una investigación histórica de dos años y un equipo internacional para llevar la geografía y cultura fueguina a la pantalla grande.

Periodista Web
Periodista Web

El cineasta magallánico Juan Pablo Martínez lidera un proyecto cinematográfico que llevará a la pantalla grande la historia del Rally de la Hermandad, competencia automovilística que une a Chile y Argentina a través de las rutas de Tierra del Fuego.

La producción audiovisual abordará el valor histórico que adquirió este evento deportivo como manifestación de convivencia e integración tras la crisis del Canal Beagle en 1978. Asimismo, el filme busca visibilizar la riqueza geográfica, el potencial turístico y la relevancia socioeconómica de los habitantes del territorio austral.

Para el desarrollo del largometraje, Martínez se asoció con los productores Patricio Ochoa y Cristóbal Sotomayor. La iniciativa incluye una investigación histórica encabezada por Bárbara Huberman —con testimonios de pilotos históricos, autoridades y comunicadores de la zona— y cuenta con un equipo creativo integrado por profesionales chilenos y argentinos.

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