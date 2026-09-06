Cineasta magallánico alista película sobre el Rally de la Hermandad y su impacto en la crisis del Beagle de 1978

El cineasta magallánico Juan Pablo Martínez lidera un proyecto cinematográfico que llevará a la pantalla grande la historia del Rally de la Hermandad, competencia automovilística que une a Chile y Argentina a través de las rutas de Tierra del Fuego.

La producción audiovisual abordará el valor histórico que adquirió este evento deportivo como manifestación de convivencia e integración tras la crisis del Canal Beagle en 1978. Asimismo, el filme busca visibilizar la riqueza geográfica, el potencial turístico y la relevancia socioeconómica de los habitantes del territorio austral.

Para el desarrollo del largometraje, Martínez se asoció con los productores Patricio Ochoa y Cristóbal Sotomayor. La iniciativa incluye una investigación histórica encabezada por Bárbara Huberman —con testimonios de pilotos históricos, autoridades y comunicadores de la zona— y cuenta con un equipo creativo integrado por profesionales chilenos y argentinos.