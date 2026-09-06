Caen cinco integrantes de una banda dedicada al tráfico de cannabis sativa bajo la modalidad de delivery en Punta Arenas

La Policía de Investigaciones (PDI) y la Fiscalía de Punta Arenas concretaron la detención de cinco personas acusadas de integrar una organización criminal dedicada a la comercialización de cannabis sativa mediante la modalidad de venta a domicilio o “delivery” en la capital regional.

Los imputados, identificados como Fernanda Aguilar Cárcamo, Sergio Peña Bustos, Franco Vásquez Vargas, Moisés Haro Nancuante y José Luis Rodríguez Barrera, comparecieron ante el Juzgado de Garantía para su control de detención. Durante la audiencia, el Ministerio Público solicitó la ampliación del arresto de la agrupación a fin de completar peritajes pendientes, medida aprobada por el magistrado Franco Reyes para cuatro de los involucrados.

La excepción fue José Luis Rodríguez Barrera, quien debió ser formalizado en la misma jornada por la fiscal jefa Johanna Irribarra. Sin embargo, el sujeto presentó una receta médica que acreditaba consumo regulado de la sustancia, lo que derivó en una condición procesal distinta.

Durante los allanamientos a los inmuebles utilizados por la banda, los detectives incautaron cerca de 500 gramos de marihuana, equipamiento para cultivos indoor, un arma con municiones, dinero en efectivo y teléfonos celulares. Los cuatro imputados restantes permanecerán privados de libertad hasta su audiencia de formalización, oportunidad en que la PDI entregará el balance oficial del operativo.