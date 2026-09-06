Encuesta Cadem ubica a la salmonicultura como la actividad económica más importante para el 71% de los magallánicos

Un 71% de los habitantes de Punta Arenas, Puerto Natales y Porvenir identificó a la salmonicultura y la pesca como la actividad económica más importante de la zona austral, según los resultados de la quinta versión del estudio regional elaborado por la consultora Cadem.

Asimismo, la medición arrojó que un 74% de las personas considera a esta industria como un sector esencial para el desarrollo de la Región de Magallanes, registrando un alza por tercera medición consecutiva desde el 65% alcanzado en 2024. A nivel comunal, el respaldo se consolida con un 88% en Porvenir y un 81% en Puerto Natales. En la evaluación de atributos, un 87% la valoró de forma positiva como generadora de puestos de trabajo y un 79% la consideró un actor clave de la economía local.

Ante estos resultados, la gerenta general de la Asociación de Salmonicultores de Magallanes A.G., Francisca Rojas, señaló que el estudio refleja la preocupación ciudadana por el empleo, la economía y la inflación. Desde el gremio argumentaron que existen proyectos productivos con Resolución de Calificación Ambiental (RCA) favorable que se encuentran paralizados a la espera de tramitaciones administrativas, solicitando mayor certeza regulatoria para concretar inversiones en la zona.

En materia medioambiental y de transparencia, la industria registró un 45% y 47% de evaluación positiva respectivamente, mostrando incrementos de entre cinco y seis puntos en relación con la medición de 2025. Al respecto, la representación gremial reconoció que ambos indicadores continúan siendo áreas prioritarias para perfeccionar los estándares operativos del sector.