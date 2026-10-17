Jóvenes del Centro de Cumplimiento Juvenil de Punta Arenas rinden exámenes libres en inédito proceso de reinserción

En un hecho sin precedentes para la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena, el Centro de Cumplimiento Juvenil de Punta Arenas fue escenario de un relevante proceso pedagógico: la rendición de exámenes libres por parte de jóvenes que avanzan en su proceso de reinserción social. La jornada institucional comenzó formalmente el miércoles 7 de octubre con la entrega del material educativo al Centro IP IRC, entidad a cargo de ejecutar las acciones del Servicio de Reinserción Social Juvenil.

El logro es resultado directo de un trabajo colaborativo formalizado en marzo de este año mediante la firma de un convenio entre el Ministerio de Educación y el Servicio Local de Educación Pública (SLEP Magallanes), alianza que permitió estructurar un servicio educativo continuo y con estándares de calidad dentro del recinto penitenciario.

Formación intensiva y visión de futuro

Con la asesoría técnica de la unidad de Educación de Personas Jóvenes y Adultas (EPJA) y el apoyo del CEIA, los estudiantes recibieron un acompañamiento especializado de 20 horas semanales de clases en las asignaturas de Lenguaje, Matemáticas, Historia, Ciencias e Inglés, organizados en dos grupos según su nivel escolar. Las pruebas fueron aplicadas entre el 7 y el 9 de octubre en las propias dependencias del establecimiento.

El director regional del Servicio de Reinserción Social Juvenil, César Montiel, resaltó el compromiso intersectorial: “Esto refleja un trabajo intenso con las instituciones. Garantizamos el derecho a la educación, el cual no se detiene por cumplir una sanción; apoyar su formación es creer en su transformación”, sostuvo. En la misma línea, el seremi de Justicia, Cristóbal Fernández, enfatizó que “la reinserción no ocurre al recuperar la libertad, sino que comienza antes, precisamente con la educación”.