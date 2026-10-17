Deudas previsionales de 2022 y 2023 mantienen en alerta a la Cormunat y derivan en embargo de fondos

Las deudas previsionales acumuladas durante los años 2022 y 2023 continúan generando complejas consecuencias financieras y jurídicas para la Corporación Municipal de Natales (Cormunat). Los compromisos pendientes con los docentes y asistentes de la educación han derivado en demandas ante los tribunales y embargos de fondos institucionales, un escenario crítico que llevó a la administración de la alcaldesa Ana Mayorga a solicitar formalmente la intervención del Ministerio de Educación (Mineduc).

La preocupación del municipio se intensificó tras registrarse un nuevo embargo de recursos en septiembre, episodio que volvió a tensionar la disponibilidad presupuestaria de la corporación. Frente a esto, la jefa comunal sostuvo una reunión telemática con representantes del Mineduc, en la que participaron los equipos jurídicos del municipio y de Cormunat, junto al secretario general de la entidad edilicia.

Cotizaciones, salud y descuentos voluntarios

El objetivo central de la gestión municipal fue requerir el apoyo financiero y técnico del Mineduc para zanjar las cotizaciones impagas que mantienen abiertas las causas judiciales y evitar que nuevas resoluciones sigan congelando fondos operativos. Sin embargo, la problemática abarca además aportes de salud y descuentos voluntarios aplicados a las liquidaciones de los trabajadores que no han sido enterados en las instituciones correspondientes.

“Es urgente sanear estas cuentas por el bienestar y la tranquilidad de nuestros trabajadores”, enfatizaron desde la Municipalidad de Natales, remarcando que regularizar los montos resulta indispensable para dar certezas al personal educativo. Hasta la fecha, el municipio no ha detallado el monto total adeudado, la cifra exacta del dinero embargado ni si existe un compromiso concreto o un calendario de pagos por parte del Ministerio para resolver obligaciones que se arrastran desde hace tres y cuatro años.