Proyectan nueva alza en el precio de los combustibles: gasolinas subirían $41 y el diésel casi $90 en Magallanes

Un nuevo golpe al presupuesto familiar se aproxima para los automovilistas de la Región de Magallanes. Las estimaciones de mercado para el próximo jueves 22 de octubre anticipan un incremento cercano a los $41 por litro en las gasolinas y de casi $90 en el diésel, profundizando una sostenida escalada de precios que impacta con fuerza a familias, comerciantes y al sector transporte.

De confirmarse los pronósticos en los surtidores locales, una carga de 50 litros de gasolina representará un desembolso adicional de $2.050, mientras que llenar un estanque equivalente con diésel significará pagar $4.500 más. La preocupación es especialmente sensible en la zona austral, donde las amplias distancias y el clima convierten al combustible en un insumo básico difícil de sustituir o recortar.

Alzas acumuladas en octubre y factores internacionales

El nuevo reajuste llegaría a solo tres semanas del incremento aplicado el pasado 1 de octubre, cuando las gasolinas de 93 y 97 octanos subieron $39,4 por litro y el diésel aumentó $95. Con estas proyecciones, las bencinas acumularían una subida superior a los $80 por litro durante octubre, mientras que el diésel registraría un alza sumada de $185 en el mismo mes, acercándose a un incremento acumulado de casi $400 por litro desde fines de julio.

Detrás de este comportamiento inflacionario se encuentran la volatilidad del dólar y las presiones internacionales sobre el precio del petróleo crudo, agudizadas por las tensiones y escaladas geopolíticas en Medio Oriente. El encarecimiento del diésel amenaza con trasladarse de forma directa al costo del transporte de carga y la distribución de abastecimiento, con eventuales repercusiones en los precios de los productos de consumo masivo en la región.