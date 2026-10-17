Senama distingue a tres líderes locales como “Persona Mayor Destacada 2026” en Magallanes

En el marco de las conmemoraciones del Mes de las Personas Mayores, el Servicio Nacional del Adulto Mayor (Senama) encabezó en la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena una emotiva ceremonia institucional para otorgar la distinción “Persona Mayor Destacada 2026”. La iniciativa tuvo como propósito homenajear la trayectoria, vocación de servicio y contribución de hombres y mujeres mayores de 60 años que han dejado una huella profunda en el desarrollo social, sanitario y cultural del territorio austral.

En esta edición, la distinción recayó formalmente en tres figuras claves de la región: el médico gastroenterólogo Dr. Stanko Karelovic Car en la categoría de Salud; la dirigente comunitaria Sonia Andrade Muñoz en el área Social; y Betty Chávez Recabal en el ámbito Cultural y Artístico. Según destacó la coordinadora regional de Senama, Rebeca Aguilante, la jornada reconoció a personas que han sobresalido por su liderazgo e impacto en el fortalecimiento de sus comunidades.

Aporte a la comunidad y mensaje a las nuevas generaciones

La jornada estuvo marcada por muestras de gratitud por parte de los galardonados. El Dr. Stanko Karelovic, con más de 45 años de ejercicio médico en el Hospital Clínico de Magallanes, expresó su orgullo tras recibir la sorpresa del reconocimiento en su domicilio. En tanto, la dirigente vecinal Sonia Andrade (87 años) hizo un llamado activo a sus pares y a la juventud: “Somos grandes, igual serán como nosotros. No dejen de hacer cosas, de salir a la calle, de juntarse con la comunidad. Ayudar a la comunidad también por diferentes cosas”, enfatizó.

Por su parte, el vocero y seremi de Gobierno, Ángel Roa, valoró el ejemplo de envejecimiento activo que proyectan los premiados, recordando que la vejez no debe significar un retiro de la vida pública. El reconocimiento se alinea además con los principios de la Ley N° 21.822 e iniciativas impulsadas por Senama para promover la plena inclusión, autonomía y protección integral de las personas mayores en todo el país.