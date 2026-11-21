El Liceo Juan Bautista Contardi de Punta Arenas cerró el año lectivo con una dirección subrogante luego de que su directora titular, Miriam Bastidas, fuera apartada de sus funciones en el marco de un sumario administrativo. La profesional había sido ratificada en diciembre pasado, pero no alcanzó a completar el período escolar en el cargo, asumiendo en su reemplazo Patricia Cárcamo.

La salida temporal de la directiva se produjo tras una movilización estudiantil que exigía mejoras en la infraestructura del establecimiento, escenario al que se sumó la denuncia pública de una alumna que acusó un presunto trato vejatorio en su contra.

Consultado sobre la situación del recinto, el director subrogante del Servicio Local de Educación Pública (SLEP) de Magallanes, Rodrigo Sepúlveda, evitó entregar mayores antecedentes debido al carácter reservado de la indagatoria: “Sigue en un proceso de una investigación sumaria, hay un fiscal y él se tiene que referir a eso”.

De acuerdo con lo señalado por la autoridad educativa, el procedimiento disciplinario obliga a la directora titular a mantenerse alejada de sus labores mientras concluye la tramitación del expediente, dejando a la comunidad escolar a la espera de la resolución definitiva del sostenedor respecto de su continuidad.