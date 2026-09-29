SLEP Magallanes capacita a cerca de 400 estudiantes del Liceo Industrial en la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente

Con el propósito de fortalecer el conocimiento normativo y promover un clima de respeto e integración dentro de la comunidad escolar, el Liceo Industrial “Armando Quezada Acharán” fue sede de la segunda etapa de capacitaciones centradas en la Ley N° 20.084 de Responsabilidad Penal Adolescente. La jornada fue impulsada por el Servicio Local de Educación Pública (SLEP Magallanes) en el marco de su plan de mejora continua de la convivencia escolar.

La actividad convocó a alumnos de tercero y cuarto medio de las distintas especialidades del plantel —entre ellas Electricidad, Telecomunicaciones, Mecánica Automotriz, Mecánica Industrial, Construcciones Metálicas, Instalaciones Sanitarias y Edificación—. Con este hito, el programa alcanza un impacto directo en cerca de 400 estudiantes distribuidos en 14 cursos de enseñanza media.

Trabajo interinstitucional y enfoque preventivo

El encuentro combinó el trabajo de la oficina de integración de Carabineros de Chile, el Plan Comunal de Seguridad Pública de Punta Arenas y el Servicio de Reinserción Social Juvenil de Magallanes. Durante la sesión, los profesionales abordaron la prevención de ilícitos, la resolución pacífica de conflictos y las implicancias jurídicas a las que se enfrentan los jóvenes de entre 14 y 18 años ante eventuales infracciones, resaltando también los derechos que los resguardan.

El director regional del Servicio de Reinserción Social Juvenil, César Montiel, enfatizó el carácter formativo de la iniciativa: “Es importante que los estudiantes menores de 18 años conozcan la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente porque les permite comprender que la convivencia escolar no solo implica derechos y deberes dentro del establecimiento, sino también consecuencias legales cuando una conducta constituye un delito. La educación preventiva fortalece la toma de decisiones y promueve una cultura de respeto”, concluyó la autoridad.