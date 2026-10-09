Universidad de Magallanes realiza la cuarta versión de la “Expo Agro” en Punta Arenas

En las dependencias del edificio agropecuario de la Universidad de Magallanes (UMAG) se llevó a cabo la cuarta edición de la “Expo Agro”, evento de divulgación científica que tuvo como objetivo principal acercar la innovación, la investigación y la producción silvoagropecuaria a la comunidad de Punta Arenas.

La jornada fue organizada de manera conjunta por el proyecto Ciencia e Innovación para el 2030 y el Departamento de Ciencias Agropecuarias y Acuícolas del plantel estatal. La instancia congregó a representantes del sector público, la academia y el ámbito privado para abordar de forma colaborativa los principales desafíos vinculados a la soberanía y seguridad alimentaria en la Región de Magallanes.

Apertura de laboratorios y biotecnología regional

El director del Departamento de Ciencias Agropecuarias de la UMAG, René Muñoz, destacó el valor de la actividad para visibilizar el trabajo académico: “El evento sirvió para abrir las puertas de nuestros laboratorios y mostrar las investigaciones, el equipamiento científico y las actividades prácticas que realiza la universidad en favor de la región”, sostuvo.

Uno de los aspectos más relevantes de la feria fue la muestra de emprendimientos biotecnológicos liderados por egresados de Agronomía de la UMAG, entre los que destacaron firmas como FungalTech y Nothofungus, abocadas al aislamiento, cultivo y mejoramiento genético de hongos. En ese sentido, el expositor Bruno Montesinos detalló el trabajo realizado con variedades comestibles, medicinales y adaptógenas con propiedades cardiovasculares y digestivas, apuntando a educar a la población sobre su cultivo domiciliario. La feria contó además con el respaldo e integración de organismos públicos clave como INIA Kampenaike, Conaf, SAG e Indap.