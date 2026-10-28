Con 15 años, el comunicador magallánico Maxiboom estrena “Detrás de la Fama” en YouTube junto a Yamila Reyna

El joven comunicador de Punta Arenas, Maximiliano Saldivia Cancino, reconocido ampliamente en plataformas digitales bajo el seudónimo de Maxiboom, dará un salto cualitativo en su trayectoria en los medios digitales. Este viernes 30 de octubre a las 20:00 horas, presentará el capítulo inaugural de su nuevo programa titulado “Detrás de la Fama”, una propuesta audiovisual transmitida a través de su canal oficial de YouTube (@maxiiboomm).

El espacio televisivo digital consiste en un ciclo de entrevistas de larga duración, concebido para dialogar mano a mano con personalidades del espectáculo y la televisión chilena que arriban por diversos motivos a la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena.

De fenómeno viral a la consolidación profesional

Con apenas 15 años y cursando su enseñanza escolar en el Colegio Miguel de Cervantes, Saldivia se ha posicionado como una de las figuras emergentes más prometedoras de la comunicación en el extremo sur. Su irrupción masiva se gestó durante la pasada temporada estival, cuando sus videos reseñando y evaluando con soltura a rostros televisivos que visitaban la zona se hicieron virales, captando el interés de programas y matinales de alcance nacional.

Actualmente, el creador acumula una audiencia consolidada de más de 25 mil seguidores en Instagram y 17 mil en TikTok. Buscando trascender de los clips breves hacia formatos de mayor desarrollo periodístico, decidió estructurar un proyecto formal de conversación pausada y cercana.

Yamila Reyna inaugura el ciclo

El estreno de la temporada contará con la participación especial de la actriz y conductora de televisión Yamila Reyna, quien abordará anécdotas profesionales, vivencias personales y pasajes de humor sin filtro en una charla distendida frente a los paisajes magallánicos.

Para garantizar estándares de calidad técnica, Saldivia selló una alianza estratégica con la productora audiovisual regional PlayMedia, equipo a cargo de la iluminación, cámaras y postproducción de cada entrega. No obstante, el esquema editorial, la pauta de preguntas, la indagación biográfica previa y el ritmo de la entrevista están dirigidos de manera íntegra por el propio estudiante, reafirmando su vocación y rigor periodístico a corta edad.