Conjunto Raíces Australes llevará el folclore de Punta Arenas al encuentro “Calafate Baila 2026” en Argentina

El conjunto folclórico Raíces Australes de Punta Arenas se encuentra ultimando detalles para representar a la Región de Magallanes en el 7° Encuentro Internacional de Danzas “Calafate Baila 2026”, evento que se llevará a cabo entre los días 16, 17 y 18 de octubre en la ciudad argentina de El Calafate.

En la antesala del certamen, integrantes del elenco visitaron los estudios de Pingüino Multimedia para participar en el programa Tarde Libre, conducido por la periodista Mayra Ibañez. Durante la entrevista, los representantes resaltaron el orgullo de difundir la música y tradiciones magallánicas en escenarios internacionales.

Hermandad patagónica en el Anfiteatro del Bosque

El encuentro, con sede en el emblemático Anfiteatro del Bosque, es organizado conjuntamente por el Ballet La Gauchada y la Municipalidad de El Calafate. La iniciativa busca reunir a exponentes de diversas disciplinas de la danza de ambos lados de la cordillera para fomentar el intercambio cultural y estrechar lazos de hermandad en la Patagonia binacional.

La delegación puntarenense reafirmó su compromiso con la preservación del patrimonio inmaterial austral, proyectando esta itinerancia como un espacio clave para consolidar la presencia del arte magallánico y visibilizar el talento de las agrupaciones de la zona más allá de las fronteras nacionales.