Punta Arenas alcanza los 20 grados y la Costanera se repleta de magallánicos disfrutando del sol

Con el termómetro alcanzando unos sorprendentes 20 grados Celsius, la Costanera del Estrecho en Punta Arenas se transformó este jueves en el epicentro de la vida al aire libre en la capital magallánica. Cientos de vecinos y visitantes colmaron la franja costera para pasear, andar en bicicleta, hacer deporte o simplemente sentarse a contemplar el mar bajo un sol radiante que invitó a guardar las parkas y abrigos gruesos.

La agradable postal primaveral llamó la atención de turistas nacionales e internacionales, sorprendidos por las apacibles condiciones meteorológicas en el extremo sur del país. Grupos de amigos y familias completas aprovecharon cada minuto del ambiente cálido para recorrer el borde costero y disfrutar del paisaje patagónico en una jornada poco habitual para la zona.

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El espíritu magallánico al sol

En la capital regional, cuando las temperaturas rondan los 20 grados, la comunidad no lo piensa dos veces: las calles y paseos públicos se llenan de vida de inmediato. Aunque las y los magallánicos conocen de sobra la volatilidad del clima austral y lo rápido que puede cambiar el viento, la premisa de la jornada fue una sola: aprovechar el buen tiempo al máximo mientras dure.

Así, este jueves regó de optimismo y color la costanera local, demostrando una vez más que cuando el sol asoma en el Estrecho de Magallanes, la ciudadanía sale en masa a celebrar el buen clima.