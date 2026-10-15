Silvana Jaramillo asume como secretaria general interina de la Cormupa tras salida de Juan Felipe Araya

La Corporación Municipal de Punta Arenas (Cormupa) confirmó la designación de la abogada Silvana Jaramillo como secretaria general interina de la institución, asumiendo sus funciones de manera inmediata tras la salida de Juan Felipe Araya, quien dejó el puesto para retomar a tiempo completo sus labores al mando de la Dirección de Control.

La alcaldesa subrogante, Elena Blackwood, valoró la gestión realizada por Araya durante sus tres meses en el cargo y subrayó el objetivo institucional detrás del relevo: “Nosotros teníamos como interés principal siempre reforzar el rol de control interno. Por lo mismo se ha resuelto que mantenga el cargo de secretaria general interina la señora Silvana, y ese cambio se produce a contar de hoy”, sostuvo.

Trayectoria y prioridades de gestión

Silvana Jaramillo cuenta con cerca de 12 años de trayectoria profesional al interior de la Cormupa, lo que le otorga un amplio conocimiento de los procesos administrativos y jurídicos del organismo comunal.

Tras asumir el nombramiento, la profesional agradeció la confianza depositada por las autoridades y fijó sus primeras prioridades de trabajo. Entre los ejes centrales de su gestión interina estará dar continuidad al proceso de acreditación de los Centros de Salud Familiar (Cesfam) de la comuna, así como velar por la correcta administración de los programas sociales e institucionales que ejecuta la corporación en beneficio de la comunidad magallánica.