Una semana marcada por el impulso a eventos comunitarios, deportivos y culturales vivió el programa Tarde Libre de Pingüino Multimedia, conducido por la periodista Mayra Ibáñez, espacio que recibió en estudio a representantes de diversas organizaciones y emprendimientos de la Región de Magallanes.

Uno de los bloques estuvo dedicado a la entretención familiar con la visita de representantes de Autos Locos PUQ, iniciativa impulsada por Chuman Go junto a su equipo. Los organizadores detallaron las características de la competencia de vehículos construidos artesanalmente sin motor, cuya próxima edición se realizará el 19 de diciembre en el Club Andino de Punta Arenas.

Las tradiciones también tuvieron cabida mediante la participación de Cristofer Maldonado Cárdenas, representante del III Campeonato de Cueca Huasa de la Asociación de Rodeo de Magallanes. El dirigente extendió la invitación al certamen programado para el sábado 28 de noviembre en Villa Tehuelches, comuna de Laguna Blanca, instancia donde se definirán las parejas regionales en categorías Infantil, Juvenil y Adulto rumbo al Campeonato Nacional de Cueca FEROCHI 2027 en Rancagua.

Balance deportivo y cruzadas solidarias

En el ámbito deportivo, asistieron representantes del Campeonato de Básquetbol Femenino Senior 2026, denominado Patricia Barrientos Pinto, quienes entregaron los resultados del torneo. En la serie de 60 años el título fue para Team Croacia, mientras que en 50 y 40 años se coronó campeón el Club Deportivo Lago Blanco. Durante la cita se relevó además la entrega de la Copa Compromiso y Cooperación a Miriam Bozinovic Coto.

La solidaridad estuvo representada por integrantes de Parrilleros de Corazón, agrupación fundada hace 13 años por Bernardo Pincol y su familia, que hoy convoca a cerca de 25 voluntarios. En la entrevista repasaron la preparación de 50 corderos al palo para su actividad a beneficio de las Jornadas por la Rehabilitación en Magallanes, desarrollada este sábado 21 de noviembre en la Costanera de Punta Arenas junto a presentaciones artísticas y oferta gastronómica.

Emprendimiento lanero y bloque holístico

El rescate de oficios locales se abordó junto a Ginette, organizadora de un encuentro dedicado al mundo lanero, y Camila, representante de Oveja Nómade, quienes invitaron a la comunidad a apoyar el trabajo artesanal y creativo de emprendedores regionales.

La programación semanal incluyó también su bloque holístico con la astróloga, numeróloga y tarotista Nieves López, quien respondió consultas de la audiencia y analizó las teorías en torno a los denominados tres días de oscuridad.