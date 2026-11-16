Argentina se ubica quinta entre los países con mayor inflación anual del mundo con un 33,1% en octubre de 2026

Argentina se ubicó en el quinto puesto entre los países con mayor inflación anual del mundo al registrar una variación interanual del 33,1% en octubre de 2026, según un relevamiento internacional que consolida estadísticas oficiales y estimaciones de distintas economías.

El posicionamiento se conoció tras el último informe del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), organismo que reportó un incremento mensual de precios del 2,2% y una inflación acumulada del 26,3% durante los primeros diez meses del año.

El estudio advierte que la comparación incluye economías con distintos niveles de actualización estadística, por lo que las posiciones deben interpretarse como una referencia orientativa y no como una medición homogénea de un mismo mes.

Venezuela encabeza el listado mundial

De acuerdo con el relevamiento, Venezuela ocupa el primer lugar con una inflación anual del 465,6%, marcada por desequilibrios cambiarios y depreciación monetaria. Le siguen Irán, con un 87,9% según su último registro disponible de julio, y Sudán del Sur, con una estimación superior al 56%.

El cuarto puesto corresponde a Sudán, con una proyección del 41,3% para 2026. Tras Argentina (33,1%), aparecen Turquía, con un 29,8%, y Cuba, con un 28,44%, según sus cifras más recientes. Las ubicaciones de Sudán y Sudán del Sur responden a estimaciones ante la ausencia de datos oficiales actualizados.

Dentro de las siete economías incluidas en el reporte, Argentina y Turquía son las únicas integrantes del Grupo de los Veinte (G20).

Alza en tarifas y postura del Gobierno argentino

En el desglose interno del Indec, el rubro Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles lideró los incrementos de octubre con un alza mensual del 4,2%, acumulando una subida del 41,3% entre enero y octubre, impulsada en parte por los cambios en el régimen de subsidios de Zona Fría aplicados a las tarifas de gas.

Por su parte, el ministro de Economía argentino, Luis Caputo, destacó que la inflación núcleo se situó en el 1,5% —el registro más bajo de los últimos 15 meses— y respaldó la continuidad del programa económico oficial. Pese a la desaceleración respecto de años anteriores, el indicador argentino permanece por encima del promedio de la mayoría de las economías internacionales.