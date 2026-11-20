Los costos de la guerra con Irán aumentaron a 48.300 millones de dólares al 13 de noviembre, según informó este jueves Arthur Miller, funcionario encargado del presupuesto del Pentágono, ante el Comité de Servicios Armados del Senado de Estados Unidos.

La estimación contempla los gastos derivados de las operaciones militares, además del reemplazo de equipos y municiones. Sin embargo, el balance no incorpora los daños sufridos por las instalaciones estadounidenses atacadas en Oriente Medio, lo que generó presión transversal de los legisladores para que el departamento entregue ese desglose.

Durante la audiencia —en la que se evalúa la nominación de Miller como contralor de la Marina—, el senador demócrata por Connecticut, Richard Blumenthal, lo emplazó a detallar las pérdidas en infraestructura militar, antecedente que el funcionario reconoció no tener disponible. En la misma línea, el presidente del comité, el senador republicano por Mississippi Roger Wicker, le solicitó remitir una respuesta a la brevedad posible.

Daños en infraestructura y disputa presupuestaria

Un análisis previo de la agencia The Associated Press constató que los ataques iraníes con misiles y drones impactaron hangares, sistemas de detección, almacenes y alojamientos de tropas, provocando pérdidas por miles de millones de dólares en equipamiento.

El gasto bélico se ha convertido en un foco de fricción en el Congreso, en momentos en que la administración del presidente Donald Trump solicita aprobar un presupuesto de defensa de 1,5 billones de dólares.

Tras los resultados de las elecciones de mitad de mandato —marcadas por el desgaste económico asociado al conflicto—, legisladores demócratas han reiterado su exigencia para que el Pentágono publique las cifras reales de destrucción en las bases de Oriente Medio, anticipando un escenario de mayor escrutinio fiscal cuando asuman el control legislativo en enero.