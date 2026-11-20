Sindicatos, organizaciones sociales y sectores de la oposición se manifestaron este jueves en las principales ciudades de Colombia contra la reforma tributaria impulsada por el gobierno de Abelardo de la Espriella, proyecto que apunta a elevar la carga impositiva sobre la clase media en medio del alza del costo de la vida.

Miles de personas se congregaron con banderas y pancartas en Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla y otras localidades del país para rechazar la iniciativa que se tramita actualmente en el Congreso. El proyecto propone ampliar la base del impuesto a la renta hacia personas con menores ingresos, incrementar los pagos en salud para la clase media y reducir el tributo corporativo a las empresas.

En la capital colombiana, los asistentes corearon consignas contra el Ejecutivo, reflejando el malestar económico de los sectores medios y populares. “Gran parte de Colombia se siente vulnerable. Los ricos son los que están teniendo más dinero. Nos están robando la plata a los colombianos, a los de abajo”, señaló a la agencia AFP Leidy Gutiérrez, estudiante de psicología de 21 años.

En la misma línea, el cineasta de 29 años Felipe Montaño relató las dificultades que enfrentan los jóvenes frente al encarecimiento de los productos esenciales: “Estamos viendo muy, muy difícil comer. Estamos considerando algunos incluso regresar al hogar de nuestros padres, nos vemos obligados a veces a comer una vez al día. Es verdaderamente decepcionante”.

Advertencia del Gobierno y despliegue policial

Durante las primeras horas de la jornada, el presidente Abelardo de la Espriella difundió un video en la red social X mientras recorría Bogotá en una camioneta para supervisar el desarrollo de las movilizaciones.

“El que quiera marchar pacíficamente bien puede hacerlo, pero no voy a aceptar ni bloqueos de vías ni terrorismo urbano, porque vamos a responder con toda la contundencia y la fuerza del Estado”, advirtió el gobernante.

En octubre pasado, el Ejecutivo firmó un decreto para regular las protestas y flexibilizar el uso de la fuerza policial, disposición cuestionada por organizaciones de derechos humanos. En el centro de Bogotá, efectivos antidisturbios vigilaron el desplazamiento de las columnas de manifestantes.

Claves de la reforma y déficit fiscal

La reforma tributaria busca elevar la recaudación fiscal en momentos en que Colombia enfrenta un complejo escenario financiero, con un déficit proyectado para el próximo año equivalente al 9,4% del Producto Interno Bruto (PIB).

Ante la presión social previa a las marchas, el Ejecutivo retiró de la propuesta original el incremento del IVA a alimentos y productos básicos. No obstante, se mantiene uno de los puntos más resistidos del articulado: reducir el umbral de ingresos mensuales afectos al impuesto de renta, bajándolo de los actuales 1.419 dólares a quienes perciban sobre 985 dólares.